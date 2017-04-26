بيان: طائرات حربية تركية تقتل 6 مسلحين من الأكراد بشمال العراق

أنقرة (رويترز) - أفاد بيان للجيش التركي بأن طائرات حربية تركية قصفت أهدافا للمسلحين الأكراد في شمال العراق يوم الأربعاء فقتلت ستة منهم في إطار حملة آخذة في الاتساع ضد حزب العمال الكردستاني المحظور.

وقال البيان إن الضربات الجوية استهدفت منطقة الزاب وهو اسم نهر يمر عبر الحدود التركية العراقية.

كانت طائرات تركية قصفت المسلحين الأكراد في منطقة سنجار بشمال شرق سوريا يوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل نحو 70 مسلحا في تركيا وسوريا وفقا لبيان للجيش التركي.

وتصف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا حزب العمال الكردستاني بأنه تنظيم إرهابي. ويشن الحزب تمردا منذ ثلاثة عقود ضد الدولة التركية سعيا لمنح الأكراد الحكم الذاتي. وأدى الصراع إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص أغلبهم أكراد.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)