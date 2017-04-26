الجبير بعد محادثات في موسكو: لا مستقبل للأسد في سوريا

موسكو (رويترز) - بحث عادل الجبير وزير الخارجية السعودي مستقبل سوريا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو يوم الأربعاء وقال بعد المحادثات إن الرياض لا تزال تعتقد إن الرئيس السوري بشار الأسد ليس "له مستقبل في سوريا".

وقال الجبير في مؤتمر صحفي بعد محادثاته مع لافروف إن الرياض ترغب في وضع حد لتدخل إيران في الشرق الأوسط.

وقال الوزير السعودي إن محادثات السلام السورية في آستانة عاصمة قازاخستان تسير جيدا لكن لا حاجة لتوسيع قائمة المشاركين في المباحثات التي تجري بوساطة روسيا وإيران وتركيا.

ورغم الخلافات المعروفة بين موسكو والرياض بشأن دور الأسد قال لافروف إنه لا توجد خلافات غير قابلة للحل بين البلدين حينما يتعلق الأمر بالتوصل إلى حل للأزمة السورية.

وترفض موسكو دعوات لتنحي الأسد وتقول إن مستقبله يجب أن يتحدد عبر صناديق الاقتراع.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)