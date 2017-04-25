برلين (رويترز) - أعلن ديفيد كيز المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء لن يجري محادثات مع وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل يوم الثلاثاء بسبب اعتزام زيجمار لقاء منظمة إسرائيلية غير حكومية تنتقد معاملة إسرائيل للفلسطينيين.

وقال كيز "تم إلغاء الاجتماع".

وكانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية قالت إن من المقرر أن يلتقي جابرييل مع منظمات من المجتمع المدني رافضة الإفصاح عن هوية المنظمات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جابرييل سيجتمع مع جماعة "كسر الصمت" التي تجمع شهادات من عسكريين سابقين إسرائيليين بشأن معاملة الجيش للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ونفوذ المستوطنين الإسرائيليين على تصرفات الجيش.

(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)