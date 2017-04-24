انطلقت الصافرات في أنحاء إسرائيل، صباح اليوم الإثنين، ولمدة دقيقتين توقفت فيهما الحياة بصورة مؤقتة، في ذكرى مقتل ملايين اليهود في المحرقة النازية.



وشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين في مراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في «ياد فاشيم» بالقدس، بحضور وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل والمستشار النمساوي كريستيان كيرن.



وكان نتنياهو قال في كلمة أمس، إن "معاداة السامية وعدم المبالاة لمعاناة الآخر لا تزال أمرًا متفشيًا، واعتبر أن رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجوم الذي يشتبه في استخدام مواد كيميائية فيه في سورية مؤخرا يمثل "شعاع أمل".



وفي بولندا، تجمع أكثر من 10 آلاف يهودي شاب من إسرائيل وحول العالم للمشاركة في «مسيرة الأحياء» السنوية التي تقطع ثلاثة كيلومترات من أوشفيتز إلى بيركناو، اللذين كانا ضمن أكبر معسكر قتل نازي خلال الحرب العالمية الثانية.



ومن المقرر أن يلتقي وزراء تعليم من 12 دولة في ذكرى الهولوكوست هذا العام في إسرائيل؛ لبحث كيفية الاستمرار في تخليد ذكرى المحرقة، بعد أن يتوفى جميع الناجين منها.



ولا يزال 160 ألف شخص من الناجين من المحرقة يعيشون في إسرائيل.