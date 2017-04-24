تنطلق، اليوم الإثنين، بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحد فعاليات ملتقى سوق السفر العربي الذي يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمشاركة نحو 26000 عارض متخصص ومتسوق للخدمات السياحية والفندقية بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، وتستمر فعالياته حتى 27 أبريل الجاري.

وقال سيمون بريس، مدير أول معرض لسوق السفر العربي، إن المعرض يشارك فيه العديد من العارضين والزوار من كافة بقاع العالم ومن جميع القطاعات السياحية والفندقية في حدث هو الأضخم للمعرض في تاريخه الممتد على مدى 24 عاما.

وأضاف: "يجسد النمو الذي يشهده معرض سوق السفر العربي 2017 دليلًا على ازدهار قطاع السياحة والسفر في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مشيرًا إلى أن "هذا النمو الذي تشهده المنطقة يعود بصورة أساسية إلى رؤية الأجندات الوطنية وازدهار بيئة الأعمال، ومع اقتراب سلسلة الفعاليات الكبرى خلال السنوات المقبلة مثل معرض إكسبو دبي 2020".

وتشارك مصر في فعاليات الملتقى ATM بوفد من القطاع السياحي الحكومي والخاص، برئاسة وزير السياحة يحيى راشد، حيث الملتقى أحد أهم الفعاليات السياحية وأبرزها عالميًا فيما يتعلق بحركة السياحة الدولية الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد وزير السياحة أهمية المشاركة المصرية الرسمية في مثل تلك المحافل والمناسبات السياحية الدولية؛ كونها فرصة بالغة الأهمية لعقد مجموعة من اللقاءات المكثفة على المستويات المهنية والإعلامية للرصد عن قرب حالة السوق السياحي العربي بصفة عامة، والمقصد المصرس بصفة خاصة.

وأشار الوزير إلى أن المشاركة تستهدف أيضًا التعرف على مطالب منظمي الرحلات التسويقية والترويجية ومقترحاتهم لدعم سبل التعاون معهم خلال الفترة القادمة للمحافظة على حجم أعمالهم للمقصد السياحي المصري، مؤكدًا أهمية تحفيـز حركة السياحة الوافدة من الدول العربية باعتبارها أسواق قريبة ويمتاز فيها السائح بمعدل إنفاق مرتفع.

يذكر أن، المعرض شهد العام الماضي حضو حوالي 40 ألف شخصًا، منهم 30 ألف زائر متخصص، وسجل صفقات تجارية بقيمة 2.5 مليار دولار، وسجلت الدورة السابقة مشاركة 2520 شركة عارضة.