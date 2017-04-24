-
رياضة
- كين يحث لاعبي توتنهام على حسن استغلال الفرص بعد الهزيمة أمام تشيلسي
- إيناسيو يكشف النقاب عن تشكيل الزمالك أمام المصري
- التقرير الطبي يحسم موقف وليد سليمان أمام الإنتاج الحربي
- الطلائع يبدأ استعداداته للاتحاد بعد الهزيمة من بتروجت
- تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة طنطا.. الليلة
- مستبعدو الزمالك من لقاء المصري يتدربون اليوم بميت عقبة
- رامسي: نريد الفوز بكأس الاتحاد الانجليزي من أجل فينجر
- «الأوليمبية» تناقش الاستعدادات للبطولات الدولية.. 3 مايو
- بعثة المصارعة تطير إلى المغرب للمشاركة في البطولة الأفريقية
- نادال يتقدم للمركز الخامس عالميا بعد الفوز ببطولة مونت كارلو
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الآلاف يحتشدون في بولندا وإسرائيل لإحياء ذكرى «محرقة الهولوكوست»
يحتشد آلاف الأشخاص في بولندا وإسرائيل، اليوم الإثنين، لإحياء ذكرى 6 ملايين يهودي قتلوا على أيدي النازيين فيما يعرف باسم المحرقة «هولوكوست».
ويعتزم أكثر من 10 آلاف يهودي شاب من إسرائيل وحول العالم المشاركة في «مسيرة الأحياء» السنوية التي تقطع ثلاثة كيلومترات من أوشفيتز إلى بيركناو، اللذان كان أجزاء من أكبر معسكر قتل نازي خلال الحرب العالمية الثانية.
ويقول المنظمون إن "المسيرة، التي يتم تنظيمها سنويا في يوم إحياء ذكرى المحرقة الذي يحل اليوم هذا العام، هي تكريم صامت لجميع ضحايا الهولوكوست".
ويشارك في المسيرة هذا العام إليشا فيزل، وهو نجل إيلي فيزي الناجي من المحرقة الحاصل على جائزة نوبل والذي توفي العام الماضي عن 87 عاما، ويعتزم إليشا إشعال مصباح تذكاري لوالده.
وتتوقف حركة الحياة في إسرائيل سنويا في ذكرى الهولوكوست التي تطلق عليها اسم «ذكرى الكارثة والبطولة»، حيث تطلق الصافرات بأنحاء الدولة لإعلان بدء دقيقة الحداد.
ومن المقرر أن يلتقي وزراء تعليم من 12 دولة في ذكرى الهولوكوست هذا العام في إسرائيل لبحث كيفية الاستمرار في تخليد ذكرى المحرقة بعد وفاة جميع الناجين منها.
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)