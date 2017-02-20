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عاجل.. نجاة رئيس المجلس الرئاسي الليبي من محاولة اغتيال في «طرابلس»
20
فبراير
2017
14:15 PM
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نجا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، اليوم الإثنين، من محاولة اغتيال تعرض لها، في العاصمة الليبية، طرابلس؛ وذلك حسب ما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.
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