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بالفيديو.. «حفتر» يطالب دول العالم بوضع قطر في «خانة الإرهابيين»
20
فبراير
2017
03:15 AM
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طالب قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، دول العالم بوضع دولة قطر في قوائم الدول الراعية للإرهاب.
وقال «حفتر» في تصريحات لبرنامج «بتوقيت القاهرة»، الذي يعرض على فضائية «أون لايف»، مساء الأحد، إنه «طالما أن العالم كله يرفض الإرهاب، فعليه أن يضع هذه الدويلة في خانة الإرهابيين».
وأضاف أن «هناك العديد من الأدلة التي تثبت دعم قطر للإرهاب، فهذه الدويلة تستخدم المساكين من الدول المجاورة، والمهاجرين غير الشرعيين؛ لتجنيدهم في صفوف الإرهابيين».
وتابع قائد الجيش الليبي حديثه، قائلًا: «أموال القطريين تُدفع في إيذاء الليبين»، متهمًا الدولة القطرية بتمويل الجماعات الإرهابية.
وقال «حفتر» في تصريحات لبرنامج «بتوقيت القاهرة»، الذي يعرض على فضائية «أون لايف»، مساء الأحد، إنه «طالما أن العالم كله يرفض الإرهاب، فعليه أن يضع هذه الدويلة في خانة الإرهابيين».
وأضاف أن «هناك العديد من الأدلة التي تثبت دعم قطر للإرهاب، فهذه الدويلة تستخدم المساكين من الدول المجاورة، والمهاجرين غير الشرعيين؛ لتجنيدهم في صفوف الإرهابيين».
وتابع قائد الجيش الليبي حديثه، قائلًا: «أموال القطريين تُدفع في إيذاء الليبين»، متهمًا الدولة القطرية بتمويل الجماعات الإرهابية.
بواسطة
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