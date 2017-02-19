أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، أن حل الدوليتن هو "الحل الوحيد" لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

ونقل البيان عن الملك عبد الله، قوله خلال لقائه رؤساء الكتل النيابية، أن "أي تحركات لإنهاء الجمود في العملية السلمية وإعادة إطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يجب أن تكون على أساس حل الدولتين كونه الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع".

وسجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تمايزا جديدا في السياسة الأميركية حيال الشرق الأوسط بعدما أكد أن حل الدولتين ليس السبيل الوحيد لإنهاء النزاع، لافتًا إلى أنه منفتح على خيارات بديلة إذا كانت تؤدي إلى السلام.