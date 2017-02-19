أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لحركة «حماس» في غزة، اليوم الأحد، ثلاثة أحكام بإعدام متهمين بـ"التعاون" مع إسرائيل، بحسب وزارة الداخلية التابعة للحركة.



وقالت الوزارة، في بيان، إن "المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة أصدرت ثلاثة أحكام إعدام شنقًا بحق متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي"، وأشار البيان إلى أن هذه الأحكام الثلاثة "قابلة للاستئناف".



وأيدت المحكمة في الجلسة نفسها ثلاثة أحكام أخرى سابقة بالإعدام، لكنها اعتبرت أنها "نهائية" بحق ثلاثة متهمين آخرين دانتهم المحكمة بـ"الخيانة والتخابر مع جهات معادية (في إشارة إلى إسرائيل)"، بحسب البيان.



وأصدرت المحكمة ثمانية أحكام تراوح بين السجن عامين والأشغال الشاقة المؤبدة بحق متهمين آخرين بالتعاون مع إسرائيل. والشهر الماضي، أصدرت محكمتان فلسطينيتان في قطاع غزة حكمين بالإعدام في يوم واحد على فلسطينيين دينا بالقتل، بحسب ما أعلن المجلس الأعلى للقضاء والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.



وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حينها إلى أن عدد أحكام الإعدام الصادرة منذ بداية العام 2017 وصلت إلى أربعة، ويعاقب القانون الفلسطيني بالإعدام جرائم التعامل مع إسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات على أن يصادق الرئيس الفلسطيني على هذه الأحكام.

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