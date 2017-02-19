أعلن قائد عسكري عراقي، سيطرة القوات العراقية على خمس قرى تقع إلى جنوب الموصل، بعدما باشرت، اليوم الأحد، العمليات العسكرية لاستعادة غرب المدينة من تنظيم «داعش».

وقال قائد عمليات «قادمون يا نينوي»، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان: "قطعات الشرطة الاتحادية تحرر قرية عذبة على طريق الموصل-بغداد وتحرر قرية اللزاكة على الطريق القديم حمام العليل-الموصل".

وأضاف البيان، أن القوات تسيطر على محطة الكهرباء الرئيسية في لزاكة وترفع العلم العراقي فوق المباني عند الأطراف الجنوبية لثاني مدن العراق وآخر معاقل تنظيم «داعش» في البلد.

ويقع المطار والقاعدة العسكرية الملاصقة له عند الأطراف الغربية للموصل، على الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يعبر المدينة.

وفي بيان لاحق، أكد «يار الله»، أن "قوات الشرطة الاتحادية، حررت قرى الكافور والجماسة وقرية البجواري".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأحد، انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة غرب الموصل من تنظيم «داعش»، بعدما كانت القوات استعادت الشطر الشرقي من المدينة.

وجاء في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للعبادي: "نعلن انطلاق صفحة جديدة من عمليات (قادمون يا نينوي) لتحرير الجانب الأيمن من الموصل،" ثاني مدن العراق.