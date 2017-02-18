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صحيفة: تسرب نفطي من خط أنابيب يقتل شخصا ويصيب ثلاثة في السعودية
18
فبراير
2017
21:22 PM
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دبي (رويترز) - قالت صحيفة الوطن السعودية يوم السبت إن تسربا نفطيا في خط أنابيب تابع لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية تسبب في مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.
وأضافت الصحيفة اليومية على حسابها على تويتر إن التسرب النفطي حدث قرب مدينة أبقيق التي يوجد بها منشآت نفطية تابعة لعملاق النفط السعودي أرامكو.
ونشرت الصحيفة صورا لحفرة مليئة بالنفط قالت إنها ناجمة عن التسرب لكنها لم تذكر تفاصيل عن سبب التسرب.
(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
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