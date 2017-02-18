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ابن رجل الدين المصري المسجون في أمريكا عمر عبد الرحمن يقول إن والده توفي
من محمد عبد اللاه
القاهرة (رويترز) - قال عمار نجل رجل الدين المصري المسجون في أمريكا عمر عبد الرحمن يوم السبت لرويترز إن والده توفي.
وأضاف أن الأسرة تلقت اتصالا هاتفيا من ممثل جهة أمريكية معنية قال فيها "الشيخ عمر عبد الرحمن توفي."
ويعرف عبد الرحمن وهو كفيف بأنه الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية التي حملت السلاح ضد الحكومة المصرية في مطلع التسعينات.
وكتبت أسماء ابنة عبد الرحمن الذي توفي عن 78 عاما في صفحتها على فيسبوك تقول "وإنا لفراقك يا أبي لمحزونون."
وأدانت محكمة أمريكية عبد الرحمن في 1995 بالتآمر لشن هجمات على أهداف أمريكية شملت مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك في 1993 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وأطيح ببرجي مركز التجارة العالمي في وقت لاحق في هجمات شنها تنظيم القاعدة في 11 سبتمبر أيلول 2001 ضد الولايات المتحدة.
وفي 2011 قتل أحد أبناء عبد الرحمن ويدعى أحمد في غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار في باكستان.
وكان لعبد الرحمن تاريخ طويل من المعارضة للحكومة المصرية وسجن مرتين إحداهما نحو ثمانية أشهر والأخرى ثلاث سنوات. لكنه نال البراءة في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات الذي لقي حتفه برصاص إسلاميين متشددين خلال عرض عسكري في القاهرة في 1981.
(شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية عمر فهمي - تحرير محمد اليماني)
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