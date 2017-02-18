من جون ديفيسون

بيروت (رويترز) - قال ناشط والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الجوية السورية نفذت ضربات في مناطق محاصرة تسيطر عليها المعارضة المسلحة بمدينة حمص يوم السبت مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للقتلى خلال قرابة أسبوعين من الغارات الجوية إلى أكثر من 20 قتيلا.

وقال المرصد إن طائرات حربية نفذت سلسلة ضربات مكثفة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على مناطق تسيطر عليها المعارضة في محافظة درعا في جنوب سوريا.

وظل حي الوعر -آخر حي تسيطر عليه المعارضة في المدينة الواقعة غرب سوريا- لشهور بعيدا عن العنف المستعر في أنحاء أخرى من البلاد فيما كانت الحكومة تحاول التوصل لاتفاق مع مقاتلي المعارضة هناك.

وقال عمال إنقاذ والمرصد إن قصف الحي استؤنف هذا الشهر.

وذكر المرصد أن ثلاثة أشخاص قتلوا يوم السبت ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 30 قتيلا.

وقال ناشط إعلامي من المعارضة في الوعر إن اثنين قتلا وإن العدد الإجمالي للقتلى خلال هذا الشهر أكثر من 20.

وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني إن قصفا بالطائرات والمدفعية استهدف المعارضة في الوعر ردا على إطلاق مقاتلي المعارضة النار على مناطق سكنية في أحياء بحمص تسيطر عليها الحكومة.

وحاولت دمشق التوصل لاتفاق في الوعر يمكن بموجبه لمقاتلي المعارضة وعائلاتهم مغادرة المنطقة لتتولى الحكومة السيطرة. وبمقتضى اتفاقات محلية مشابهة في أجزاء أخرى من غرب سوريا غادر مقاتلو المعارضة بأسلحة خفيفة وتوجهوا في الأغلب إلى محافظة إدلب.

وتقول المعارضة إن مثل هذه الاتفاقات تأتي ضمن استراتيجية حكومية لإرغام السكان على النزوح من المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة بعد سنوات من الحصار والقصف.

وفي سبتمبر أيلول غادر نحو 120 مقاتلا وعائلاتهم الوعر بموجب اتفاق مع الحكومة ولكن لم ترد تقارير أخرى بمغادرة المقاتلين المنطقة.

ويقدر المرصد أن آلاف المقاتلين ما زالوا في المنطقة.

وفي محافظة درعا قال المرصد إن الطائرات السورية والروسية كثفت قصفها لمناطق تسيطر عليها المعارضة حيث وصلت إلى "أكثر من 70 غارة وضربة جوية" على مدن وبلدات في الريف الشرقي لدرعا يومي الجمعة والسبت.

وأضاف المرصد أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في بلدة أم المياذن وقتل شخص واحد في بلدة بصرى الشام.

وتدعم روسيا دمشق في حربها ضد المعارضة لكنها تدعم مع تركيا اتفاقا لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في 30 ديسمبر كانون الأول ويشمل غرب سوريا. ويستثني الاتفاق جماعات متشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية وفرع تنظيم القاعدة السابق في سوريا.

ويتهم كل طرف في الحرب الآخر بانتهاك وقف إطلاق النار الهش.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)