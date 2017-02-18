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التحالف يقول إنه دمر مركز قيادة للدولة الإسلامية في الموصل
بغداد (رويترز) - قال التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة يوم السبت إن قواته دمرت مبنى في المجمع الطبي الرئيسي بغرب مدينة الموصل العراقية والذي يشتبه في أنه يضم مركز قيادة لتنظيم الدولة الإسلامية.
وأعلنت الجماعة المتشددة رواية مختلفة قائلة في بيان على الإنترنت إن الضربة التي نفذت يوم الجمعة قتلت 18 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال وأصابت 47 شخصا.
ولا تتمكن وسائل الإعلام المستقلة من دخول الشطر الغربي من الموصل أو أي منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في كل من العراق وسوريا.
والمتشددون محاصرون في غرب الموصل مع ما يقدر بنحو 650 ألف مدني بعد أن تمكنت قوات مدعومة من الولايات المتحدة تطوق المدينة من طردهم من الشطر الشرقي في المرحلة الأولى من عملية الموصل والتي انتهت الشهر الماضي.
واتهم التحالف تنظيم الدولة الإسلامية باستخدام المبنى المكون من خمسة طوابق كمركز للقيادة والتحكم.
وقال بيان للتحالف "تمكن التحالف من خلال جهود الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع من معرفة أن داعش لم يستخدم المبنى لأي أغراض طبية وأن المدنيين لا يستخدمون الموقع."
وجاءت الضربة في أعقاب تقارير أفادت بأن المتشددين يندسون بين المدنيين على الجانب الغربي من الموصل وبأنهم يخزنون أسلحة في مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس كوسيلة لتجنب استهدافهم.
وبدأ الهجوم الذي يهدف لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من الموصل - وهي آخر مدينة كبرى خاضعة لسيطرة التنظيم في العراق - في أكتوبر تشرين الأول.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
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