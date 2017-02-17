عرضت فضائية «روسيا اليوم»، الجمعة، لقطات فيديو ترصد تأثر مخيم «جبلية» للاجئين في شمال قطاع غزة، بفيضان من مياه الأمطار والصرف الصحي.



وأجلت فرق الإنقاذ بقطاع غزة، المسنين من منازلهم المغمورة بمياه الأمطار والمرافق الصحية في مخيم «جبلية» للاجئين في شمال قطاع غزة، أمس الخميس، حيث تم إخلاء المسنين من ثماني عائلات على الأقل من حي صفطاوي في المخيم.



وغمرت مياه الصرف الصحي والأمطار شوارع المخيم بسبب انسداد شبكات التصريف.







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