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مصدر: تعاون أمريكا عسكريا مع روسيا يعتمد على موقفها من المعارضة السورية
17
فبراير
2017
13:22 PM
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بون (رويترز) - قال مصدر دبلوماسي غربي يوم الجمعة إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أبلغ دولا تعارض الرئيس السوري بشار الأسد أن واشنطن لن تتعاون عسكريا مع روسيا قبل أن تتوقف عن وصف كل معارضي الأسد بأنهم إرهابيون.
وقال الدبلوماسي "خلال المناقشات أوضح أنه لن يكون هناك تعاون عسكري حتى يقر الروس بأن كل المعارضة ليست إرهابيين."
وكان الدبلوماسي يتحدث بعد أن عقد تيلرسون أول محادثات مشتركة له مع دول تعارض الأسد بينها السعودية وتركيا وفرنسا وبريطانيا.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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