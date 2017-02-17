جنيف (رويترز) - امتنع مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا يوم الجمعة عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي في محادثات السلام في جنيف الأسبوع المقبل الأمر الذي يعني احتمال عدم طرح مستقبل الرئيس بشار الأسد على جدول الأعمال.

وقالت يارا شريف المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في بيان "تسترشد المفاوضات تماما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يتحدث بشكل محدد عن أسلوب الحكم ودستور جديد وانتخابات في سوريا."

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير سها جادو)