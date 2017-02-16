بيروت (رويترز) - نقل تلفزيون المنار التابع لجماعة حزب الله اللبنانية عن رئيس وفد إيران في محادثات السلام السورية المنعقدة في آستانة يوم الخميس قوله إن المفاوضات تواجه صعوبات ألقى باللوم فيها على المعارضة السورية وأنصارها.

وقال رئيس الوفد إن من المهم "أن نستمر بالمسار الصحيح" للمحادثات التي بدأت الخميس بعد تأخرها عن موعدها الأصلي بيوم واحد بسبب تأخر وصول مفاوضي المعارضة السورية.

وتعقد المحادثات برعاية روسيا التي تدعم حكومة الرئيس بشار الأسد وتركيا التي تدعم المعارضة. وفي الجولة الأولى من محادثات آستانة في يناير كانون الثاني شددت روسيا وتركيا وإيران وهي أيضا حليفة للأسد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق نار هش بين المعارضة والحكومة السورية.

وتعرض اتفاق وقف إطلاق النار لانتهاكات متكررة ألقى خلالها كل طرف باللوم على الآخر في الوقت الذي استعر فيه القتال ضد جماعات متشددة لم تكن طرفا في الاتفاق مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

ورفضت الوفود التي مثلت المعارضة والحكومة في سوريا في جولة المحادثات الأولى في آستانة التفاوض المباشر كما رفضت التوقيع على أي وثائق.

ومن المقرر أن تبدأ محادثات برعاية الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)