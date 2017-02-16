-
رياضة
- شباب الأهلي يتخطى الزمالك 32 -25 في دوري اليد
- إسماعيلي 98 يفوز على مركز شباب الشيخ زايد 8-1
- عرش أرسن فينغر يهتز على وقع خماسية البافاري
- رمضان صبحي يطير إلى دبي لخوض معسكر مع ستوك سيتي
- الإسماعيلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للإنتاج بـ20 لاعبا
- الزمالك يدرس استمرار «باولو» في قيادة الهجوم أمام الأوليمبي
- بالصور.. الإسماعيلي يبدأ استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي
- الأسباني أنطونيو يصل الإسكندرية لبدء مهام عمله بالاتحاد
- «ماركا»: إنريكي يغادر برشلونة نهاية الموسم
- الأهلي يتراجع عن مراقبة منافسه في دوري الأبطال من الملعب
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
رئيس وفد إيران في محادثات آستانة يتحدث عن صعوبات
بيروت (رويترز) - نقل تلفزيون المنار التابع لجماعة حزب الله اللبنانية عن رئيس وفد إيران في محادثات السلام السورية المنعقدة في آستانة يوم الخميس قوله إن المفاوضات تواجه صعوبات ألقى باللوم فيها على المعارضة السورية وأنصارها.
وقال رئيس الوفد إن من المهم "أن نستمر بالمسار الصحيح" للمحادثات التي بدأت الخميس بعد تأخرها عن موعدها الأصلي بيوم واحد بسبب تأخر وصول مفاوضي المعارضة السورية.
وتعقد المحادثات برعاية روسيا التي تدعم حكومة الرئيس بشار الأسد وتركيا التي تدعم المعارضة. وفي الجولة الأولى من محادثات آستانة في يناير كانون الثاني شددت روسيا وتركيا وإيران وهي أيضا حليفة للأسد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق نار هش بين المعارضة والحكومة السورية.
وتعرض اتفاق وقف إطلاق النار لانتهاكات متكررة ألقى خلالها كل طرف باللوم على الآخر في الوقت الذي استعر فيه القتال ضد جماعات متشددة لم تكن طرفا في الاتفاق مثل تنظيم الدولة الإسلامية.
ورفضت الوفود التي مثلت المعارضة والحكومة في سوريا في جولة المحادثات الأولى في آستانة التفاوض المباشر كما رفضت التوقيع على أي وثائق.
ومن المقرر أن تبدأ محادثات برعاية الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)