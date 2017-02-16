صنعاء (رويترز) - قال سكان يوم الخميس إن طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية قصفت منزلا إلى الشمال من العاصمة اليمنية صنعاء حيث تجمع أشخاص لتقديم العزاء في وفاة امرأة مما أسفر عن مقتل تسع نساء وطفل واحد فضلا عن إصابة العشرات.

وقال التحالف إنه يحقق في تقارير عن سقوط قتلى من المدنيين في المنطقة.

وقال أحد السكان لرويترز إن الضربة الجوية أصابت منزل أحد شيوخ القبائل في قرية شراع إلى الشمال من صنعاء مساء يوم الأربعاء.

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم التحالف الذي يقاتل جماعة الحوثي في اليمن للحصول على تعقيب.

وقال ساكن أخر في شراع يدعى حامد علي لمصور تلفزيوني من رويترز يوم الخميس "سمع الناس صوت طائرات وبدأوا في الفرار من المنزل. لكن القنابل أصابت المنزل مباشرة. انهار السقف. الدماء كانت في كل مكان."

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية رجال قبائل يفتشون بين أنقاض المنزل الذي يقال أنه منزل محمد النكعي وهو زعيم قبلي متحالف مع المقاتلين الحوثيين.

وأظهرت صورة أخرى رجلا يجلس وسط التراب وهو يمسك بجثة امرأة عجوز بين يديه.

ولم يتسن على الفور التحقق من دقة الصور.

وقال التحالف في بيان "اطلعنا على التقارير الإعلامية بشأن مزاعم ميليشيا الحوثي حول مقتل مدنيين في قصف طال أحد المساكن مساء البارحة قرب العاصمة صنعاء؟."

وأضاف البيان "نود التنويه إلى أن هناك مواجهات عسكرية قائمة منذ أيام بين قوات الجيش اليمني والميليشيات الحوثية في تلك المنطقة وسنتحقق من صحة تلك المزاعم وسنزود وسائل الإعلام بأي معلومات تردنا".

وفي أكتوبر تشرين الأول تعرض التحالف العربي لانتقادات شديدة بعد أن نفذ ضربة جوية على مجلس عزاء في صنعاء مما أسفر عن مقتل 140 شخصا بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)