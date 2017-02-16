-
رياضة
- شباب الأهلي يتخطى الزمالك 32 -25 في دوري اليد
- إسماعيلي 98 يفوز على مركز شباب الشيخ زايد 8-1
- عرش أرسن فينغر يهتز على وقع خماسية البافاري
- رمضان صبحي يطير إلى دبي لخوض معسكر مع ستوك سيتي
- الإسماعيلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للإنتاج بـ20 لاعبا
- الزمالك يدرس استمرار «باولو» في قيادة الهجوم أمام الأوليمبي
- بالصور.. الإسماعيلي يبدأ استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي
- الأسباني أنطونيو يصل الإسكندرية لبدء مهام عمله بالاتحاد
- «ماركا»: إنريكي يغادر برشلونة نهاية الموسم
- الأهلي يتراجع عن مراقبة منافسه في دوري الأبطال من الملعب
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
سكان: مقتل 9 نساء وطفل في هجوم على معزين باليمن
صنعاء (رويترز) - قال سكان يوم الخميس إن طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية قصفت منزلا إلى الشمال من العاصمة اليمنية صنعاء حيث تجمع أشخاص لتقديم العزاء في وفاة امرأة مما أسفر عن مقتل تسع نساء وطفل واحد فضلا عن إصابة العشرات.
وقال التحالف إنه يحقق في تقارير عن سقوط قتلى من المدنيين في المنطقة.
وقال أحد السكان لرويترز إن الضربة الجوية أصابت منزل أحد شيوخ القبائل في قرية شراع إلى الشمال من صنعاء مساء يوم الأربعاء.
ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم التحالف الذي يقاتل جماعة الحوثي في اليمن للحصول على تعقيب.
وقال ساكن أخر في شراع يدعى حامد علي لمصور تلفزيوني من رويترز يوم الخميس "سمع الناس صوت طائرات وبدأوا في الفرار من المنزل. لكن القنابل أصابت المنزل مباشرة. انهار السقف. الدماء كانت في كل مكان."
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية رجال قبائل يفتشون بين أنقاض المنزل الذي يقال أنه منزل محمد النكعي وهو زعيم قبلي متحالف مع المقاتلين الحوثيين.
وأظهرت صورة أخرى رجلا يجلس وسط التراب وهو يمسك بجثة امرأة عجوز بين يديه.
ولم يتسن على الفور التحقق من دقة الصور.
وقال التحالف في بيان "اطلعنا على التقارير الإعلامية بشأن مزاعم ميليشيا الحوثي حول مقتل مدنيين في قصف طال أحد المساكن مساء البارحة قرب العاصمة صنعاء؟."
وأضاف البيان "نود التنويه إلى أن هناك مواجهات عسكرية قائمة منذ أيام بين قوات الجيش اليمني والميليشيات الحوثية في تلك المنطقة وسنتحقق من صحة تلك المزاعم وسنزود وسائل الإعلام بأي معلومات تردنا".
وفي أكتوبر تشرين الأول تعرض التحالف العربي لانتقادات شديدة بعد أن نفذ ضربة جوية على مجلس عزاء في صنعاء مما أسفر عن مقتل 140 شخصا بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)