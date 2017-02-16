القاهرة (رويترز) - حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الخميس من أن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس سيفجر الوضع في الشرق الأوسط.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إنه "حذر من أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بقرار أمريكي... سينسف الوضع بشكل غير مسبوق في هذا الإقليم."

(تغطية صحفية للنشرة العربية عمر فهمي - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير محمد اليماني)