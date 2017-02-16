السليمانية (العراق) (رويترز) - قال مسؤول كبير في المخابرات الكردية لرويترز إنه إذا ما تم طرد تنظيم الدولة الإسلامية من معقله في مدينة الموصل العراقية فسيغير من أساليبه ليشن هجمات من الجبال والصحاري.

وعبر لاهور الطالباني -وهو مسؤول كبير في جهود مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي- عن قلقه من ظهور جماعة أخرى على شاكلة تنظيم الدولة الإسلامية لتهدد العراق من جديد إذا ما أخفق القادة السياسيون في تحقيق المصالحة بين مختلف الطوائف في البلاد.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)