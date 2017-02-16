وزير تركي: أمريكا لا تصر على تنفيذ عملية الرقة مع الأكراد السوريين

أنقرة (رويترز) - قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق يوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تصر على مشاركة وحدات حماية الشعب الكردية السورية في عملية مزمعة لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من معقله في مدينة الرقة السورية.

وفي تصريحات للصحفيين بثها التلفزيون التركي خلال زيارة وزير الدفاع لبروكسل قال إشيق إنه يجب تنفيذ عملية الرقة مع قوات عربية وبدون وحدات حماية الشعب الكردية.

وأضاف أن رئيس الأركان الأمريكي سيزور تركيا يوم الجمعة.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)