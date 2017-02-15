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وزير إسرائيلي: فكرة الدولة الفلسطينية انتهت
15
فبراير
2017
22:15 PM
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اعتبر زعيم اليمين الديني القومي نافتالي بينيت، أن تصريحات الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إسرائيل الأربعاء بواشنطن، تجسد نهاية فكرة إقامة دولة فلسطينية.
وقال بينيت وزير التربية ورئيس حزب "البيت اليهودي" الداعم للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تغريدة "هذا عهد جديد، وأفكار جديدة، لا حاجة لدولة ثالثة فلسطينية بعد الأردن وغزة".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، "إن حل الدولتين" لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ليس الحل الوحيد الممكن لتحقيق السلام.
وكان البيت الأبيض قال الثلاثاء إن واشنطن لم تعد تصر على مبدأ الدولتين المرجعي بالنسبة للمجتمع الدولي وأنه لن يحدد إطار اتفاق السلام المحتمل بين الفلسطينيين وال‘سرائيليين.
وفي تغريدة ثانية أشاد بينيت بـ"الزعامة والتصميم اللذين كشف عنهما رئيس الوزراء (في البيت الأبيض) لضمان أمن إسرائيل".
وقبل توجهه إلى واشنطن حث بينيت نتانياهو على استغلال اجتماعه بترامب لإبلاغه أن إسرائيل لم تعد تؤيد إقامة دولة فلسطينية.
وقال بينيت وزير التربية ورئيس حزب "البيت اليهودي" الداعم للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تغريدة "هذا عهد جديد، وأفكار جديدة، لا حاجة لدولة ثالثة فلسطينية بعد الأردن وغزة".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، "إن حل الدولتين" لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ليس الحل الوحيد الممكن لتحقيق السلام.
وكان البيت الأبيض قال الثلاثاء إن واشنطن لم تعد تصر على مبدأ الدولتين المرجعي بالنسبة للمجتمع الدولي وأنه لن يحدد إطار اتفاق السلام المحتمل بين الفلسطينيين وال‘سرائيليين.
وفي تغريدة ثانية أشاد بينيت بـ"الزعامة والتصميم اللذين كشف عنهما رئيس الوزراء (في البيت الأبيض) لضمان أمن إسرائيل".
وقبل توجهه إلى واشنطن حث بينيت نتانياهو على استغلال اجتماعه بترامب لإبلاغه أن إسرائيل لم تعد تؤيد إقامة دولة فلسطينية.
بواسطة
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