قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن التحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل سيزيد قوة تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن البلدين سيواجهان سويًا «قوى الشر» والتطرف الإسلامي، على حد وصفه.

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