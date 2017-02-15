اخبار مصر
-
رياضة
- الشرقية يخوض اليوم تدريباته استعدادا لانبي دون راحة
- ريـال مدريد يستقبل نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا
- دورتموند يتحسر على إهدار الفرص بعد الخسارة أمام بنفيكا
- منتخب 97 يتدرب في أحدث الملاعب الفرعية باستاد القاهرة
- أشرف خضر يتوقع تشكيل الإسماعيلي أمام النادي الأهلي
- ألتراس الإسماعيلي يرحب بالنادي المصري على أراضيه
- منتخب 97 يدخل اليوم معسكره الأخير استعدادا لأمم أفريقيا
- الزمالك اليوم في مواجهة قوية أمام الإنتاج الحربي
- مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والمصري الممتاز
- «فرانس فوتبول» تشيد بأداء باريس سان جيرمان أمام برشلونة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
قازاخستان: تأجيل بدء محادثات سوريا في آستانة يوما واحدا
15
فبراير
2017
06:22 AM
بواسطة
آستانة (رويترز) - قالت وزارة الخارجية في قازاخستان إن المحادثات التي تشارك فيها روسيا وإيران وتركيا بشأن الأزمة السورية والتي كان مقررا لها أن تبدأ في العاصمة آستانة يوم الأربعاء تأجلت يوما واحدا.
ووصلت بالفعل وفود من الحكومة السورية وجماعات المعارضة إلى آستانة للمشاركة في المحادثات التي دعي إليها أيضا ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
بواسطة
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع