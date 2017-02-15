آستانة (رويترز) - قالت وزارة الخارجية في قازاخستان إن المحادثات التي تشارك فيها روسيا وإيران وتركيا بشأن الأزمة السورية والتي كان مقررا لها أن تبدأ في العاصمة آستانة يوم الأربعاء تأجلت يوما واحدا.

ووصلت بالفعل وفود من الحكومة السورية وجماعات المعارضة إلى آستانة للمشاركة في المحادثات التي دعي إليها أيضا ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)