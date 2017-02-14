يتوجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، غدا الأربعاء، إلى سلطنة عمان والكويت، وفقا لما أعلنه التليفزيون الرسمي، وسط جهود تبذلها الكويت لإصلاح العلاقات بين الجمهورية الإسلامية ودول الخليج.

وتعود آخر زيارة للرئيس الإيراني إلى عمان إلى مارس 2014، فيما زار السلطان قابوس طهران في أغسطس 2013.

وتقيم إيران وسلطنة عمان تقليديا علاقات جيدة، ولعبت عمان خصوصا دور وساطة بين إيران والولايات المتحدة في عدة ملفات، منها المفاوضات حول الملف النووي الإيراني.

وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الإيراني إلى الكويت، فيما قام أمير الكويت في يونيو 2014 بزيارة وصفتها طهران آنذاك بـ"التاريخية".

وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قد قام الشهر الماضي بزيارة إلى طهران لتسليم رسالة من أمير البلاد حول العلاقات بين دول الخليج وإيران.

وقال الشيخ الصباح آنذاك "إننا شركاء في المنطقة ولدينا مصالح مشتركة وإمكانيات كثيرة" معتبرا أن "فتح هذا الحوار سوف يعود بالمنفعة على الجانبين".

يشار إلى أن العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر وعمان) متوترة. وتختلف السعودية مع منافستها الإقليمية طهران حول العديد من المسائل في المنطقة خصوصا النزاع في اليمن وسوريا فيما العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة منذ عام مضى.