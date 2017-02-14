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ميشال عون: ميثاق الجامعة العربية لو تم احترامه لتجنبنا كثير من ويلات الحروب
أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الاٍرهاب يشن حربا عالمية تتستر بالدِّين تهدف لتدمير الإرث الحضاري للمنطقة.
وقال عون - في كلمة ألقاها الْيَوْمَ أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين - إن ميثاق الجامعة العربية لو تم احترامه لتجنبت الأمة كثير من الويلات والحروب.
وأضاف عون خلال كلمته في أول زيارة له لمقر الجامعة بعد توليه رئاسة بلاده "نلتقي في ظروف مفصلية يشهدها العالم تشبه الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أنه في ذلك الوقت تداعى المسؤولين العرب لإنشاء الجامعة العربية في ٢٢ مارس ١٩٤٥ وتحقق ما أرادوه ووضعوا لها ميثاقا لو تم احترامه لتجنب الأمة كثير من الويلات والحروب."
وتابع "لقد نجح الفكر الصهيوني في تحويل الحرب الصهيونية العربية إلى حرب (عربية - عربية) تقوم على صراع طائفي مما يبرر لإسرائيل تهويد فلسطين وتحويل ما تبقى من الفلسطينيين لسكان يستأجرون الأرض ولا يملكونها."
وأضاف "أنه يجب تصويب البوصلة وتوحيد جهودنا والحفاظ على المعالم التي تجمع التراثين المسيحي والإسلامي في فلسطين"، وتساءل: هل يمكن تخيل القدس بدون كنيسة القيامة والمسجد الأقصى؟!.
وشدد على أن لبنان جاهزة للإسهام في أي مشروع نهضوي عربي يقوم على مبادئ تدفع بشعوب المنطقة لرحاب الاستقرار والتقدم.
من جانبه، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالرئيس اللبناني ميشال عون في الجامعة، وهنأه بانتخابه.. مشيرا إلى أن هذا الانتخاب وما صاحبه من توافق يعد علامة فارقة على طريق استقرار لبنان واستباب أمنه.
وقال "إن لبنان بلد عزيز جميعا، وصيانة استقراره وأمنه أمر مهم خاصة في ظل الصعوبات التي تشهدها المنطقة".
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