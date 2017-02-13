انتخبت حركة «حماس» القيادي يحيى السنوار، أحد مؤسسي جناحها العسكري، رئيسا لمكتبها السياسي في قطاع غزة خلفا لإسماعيل هنية، «بحسب ما ذكرت مصادر مقربة من الحركة الاثنين».



وتجري الحركة منذ أشهر عدة انتخابات داخلية تتعلق بمراكز مسؤولية فيها.



وقضى «السنوار» قرابة 20 عاما في السجون الإسرائيلية وأطلق سراحه عام 2011 في اطار اتفاق للإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي-الفرنسي جلعاد شاليط الذي احتجزته حماس لخمس سنوات في القطاع.



ولد السنوار عام 1962، في مخيم خانيونس للاجئين جنوب قطاع غزة، ويحمل شهادة في اللغة العربية من الجامعة الإسلامية في غزة، وقام بتأسيس جهاز «مجد» الذي يعد بمثابة الجهاز الأمني للجناح العسكري، كتائب عز الدين القسام.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter Shoruk بواسطة