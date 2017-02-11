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قطر تحاول شراء صحيفة كندية كشفت انتهاكات حقوق الإنسان بها
11
فبراير
2017
21:15 PM
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كشفت مصادر مطلعة في العاصمة الكندية «أوتارا»، عن محاولة الحكومة القطرية شراء ودفع أموال ضخمة إلى صحيفة «ناشيونال أبزيرفر» الكندية تحت بند الإعلانات بعد نشرها موضوعات ومقالات تهاجم قطر بسبب الانتهاكات وأوضاع حقوق الإنسان.
وأضافت المصادر أن الحكومة القطرية حاولت شراء تلك الصحيفة عن طريق الدفع لإعلانات تجارية لمنع نشر مثل هذه الموضوعات المتعلقة بالفساد وأوضاع الإنسان فى قطر وذلك ردا على هذه المقالات التي كان آخرها مقال نشر بعنوان «أبناء قطر يبكون من أجل العدالة» في 12 يناير الماضي.
وقالت المصادر إن المقال الذي نشر للكاتب محمود فهمي «رصد حالات لمواطنين قطريين عذبوا داخل السجون القطرية إضافة إلى قيام السلطات بإعدام 18 شخصا في مايو 2001 بزعم المشاركة في محاولة الانقلاب عام 1995.
وأضافت المصادر أن الحكومة القطرية حاولت شراء تلك الصحيفة عن طريق الدفع لإعلانات تجارية لمنع نشر مثل هذه الموضوعات المتعلقة بالفساد وأوضاع الإنسان فى قطر وذلك ردا على هذه المقالات التي كان آخرها مقال نشر بعنوان «أبناء قطر يبكون من أجل العدالة» في 12 يناير الماضي.
وقالت المصادر إن المقال الذي نشر للكاتب محمود فهمي «رصد حالات لمواطنين قطريين عذبوا داخل السجون القطرية إضافة إلى قيام السلطات بإعدام 18 شخصا في مايو 2001 بزعم المشاركة في محاولة الانقلاب عام 1995.
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