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سقوط قذائف على «المنطقة الخضراء» المحصنة في بغداد
11
فبراير
2017
21:15 PM
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سقطت العديد من قذائف الهاون أو الصواريخ، مساء السبت، على المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد والتي تضم معظم المؤسسات الحكومية الرئيسية والسفارات، بحسب ما أفاد مسؤولون أمنيون وسكان.
وصرح مسؤول بارز في الشرطة، لوكالة فرانس برس، "لسنا متأكدين بعد ما إذا كانت قذائف هاون أو صواريخ، إلا أن العديد منها سقط على المنطقة الخضراء الليلة"، مضيفًا أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
وصرح مسؤول بارز في الشرطة، لوكالة فرانس برس، "لسنا متأكدين بعد ما إذا كانت قذائف هاون أو صواريخ، إلا أن العديد منها سقط على المنطقة الخضراء الليلة"، مضيفًا أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
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