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مقتل شرطي عراقي في اشتباكات مع محتجين من أنصار الصدر في بغداد
11
فبراير
2017
15:22 PM
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بغداد (رويترز) - قال متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية إن شرطيا عراقيا قتل وأصيب سبعة آخرون في اشتباكات وقعت يوم السبت مع محتجين من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بوسط بغداد.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)
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