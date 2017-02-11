واشنطن (رويترز) - قال الجيش الأمريكي يوم الجمعة إنه استهدف المتشدد البارز في تنظيم الدولة الإسلامية رشيد قاسم خلال هجوم للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قرب الموصل خلال الأيام الثلاثة الماضية.

كانت رويترز قد ذكرت في تقرير سابق أن قاسم يحمل الجنسية الفرنسية.

وقال الميجر أدريان جيه. تي رانكين جالوي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) "نقيم الآن نتائج هذا الهجوم وسنقدم مزيدا من المعلومات عندما تصبح متوفرة" دون أن يقدم تفاصيل عما إذا كان قاسم قتل في العملية.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)