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الشرطة: فلسطيني يفتح النار في سوق إسرائيلي ويصيب أربعة
بتاح تكفا (إسرائيل) (رويترز) - قالت السلطات الإسرائيلية إن فلسطينيا فتح النار في سوق إسرائيلي يوم الخميس مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص قبل أن تعتقله الشرطة.
وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة إن الرجل وهو من الضفة الغربية فتح النار من سلاح آلي في مدينة بتاح تكفا التي تبعد عشرة كيلومترات إلى الشرق من تل أبيب. وأصاب شخصين في الساق كما أصيب اثنان آخران.
وقال روزنفيلد "اعتقلنا الإرهابي... نحاول أن نفهم كيف وصل إلى المنطقة."
وانحسرت إلى حد بعيد في الشهور الأخيرة موجة هجمات فلسطينية شملت الدهس بسيارات بدأت في أكتوبر تشرين الأول 2015 لكنها لم تتوقف بالكامل. وتلقي إسرائيل بمسؤولية العنف على تحريض من قيادات فلسطينية.
لكن السلطة الفلسطينية تنفي ذلك وتقول إن سبب مثل هذه الهجمات هو الإحباط المتنامي من الاحتلال الإسرائيلي لأراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة عليها.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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