الكرملين يرجع القتل الخطأ لثلاثة جنود أتراك في سوريا إلى ضعف التنسيق

موسكو (رويترز) - قالت وكالة الإعلام الروسية يوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره التركي طيب إردوغان أن ضعف التنسيق بين موسكو وأنقرة هو السبب في القتل الخطأ لثلاثة جنود أتراك في سوريا.

ونسبت الوكالة في وقت سابق إلى ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين تأكيده أن طائرات حربية روسية قتلت بطريق الخطأ ثلاثة جنود أتراك في ضربة جوية أخطأت الهدف في شمال سوريا.

وقال الكرملين في وقت سابق إن بوتين وإردوغان اتفقا أثناء اتصال هاتفي يوم الخميس على تعزيز التعاون العسكري ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بعد الحادث.

(اعداد وجدي الألفي للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)