انطلقت اليوم، بالقاهرة الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر السنوي الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمقرر انعقاده يوم السبت في تمام الساعة العاشرة صباحا، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "القاعة الكبرى".

هذا المؤتمر يأتي تفعيلا لإعلان القاهرة الذي توج أعمال المؤتمر الأول الذي انعقد بالقاهرة في فبراير من العام الماضي، وذلك تعزيزا للعلاقة بين البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات في الدول العربية، وتوحيد المواقف في القضايا العربية الاستراتيجية والكبرى، وتمكين البرلمانات من تجسيد البعد الشعبي في منظومة العمل العربي المشترك.