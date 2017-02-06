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على الطريقة الهوليودية.. وزير الداخلية الإسرائيلى يتحايل على أنصاره بالبصل
لجأ زعيم حزب «شاس» الدينى المتشدد فى إسرائيل، آرييه درعى إلى البصل، من أجل ادعاء البكاء على زعيم الحزب الروحى عوفاديا يوسف.
وبحسب شريط الفيديو الذى بثته القناة الثانية فى التلفزيون الإسرائيلى، أمس الأول الأحد، حاول درعى البكاء بداية الأمر إلا أنه لم يفلح، فاستعان بالبصل حتى انهمرت دموعه.
ويوثق الفيديو الذى يعود إلى عام 2015، كلاما لدرعى الذى كان يقود حملة انتخابية للفوز بزعامة الحزب، وسعى من خلاله إلى إظهار حجم تعلقه بزعيم الحزب الراحل، ووصفت صحيفة إسرائيلية «التسجيل» بـ«حيلة هوليودية قديمة».
لكن الأمر اللافت فى الفيديو أن من قام بنشره هو المغنى الإسرائيلى «بينى إلبيز» الذى ظهر فى الشريط إلى جانب درعى.
وتوفى يوسف فى عام 2013، وعرف عن هذا الحاخام بإصدار فتاوى عنصرية، دعا فى إحداها إلى «قتل العرب وإبادتهم جمعيا»، على الرغم من أن أصوله عربية من العراق.
ويشغل درعى ( 58 عاما) أيضا منصب وزير الداخلية فى حكومة بنيامين نتنياهو، وهو يتحدر من أصول مغربية، والاستعانة بالبصل هو الفصل الأحدث فى مسلسل الخداع والفساد الذى يتورط فيه الرجل على الرغم من أنه زعيم حزب دينى؛ ففى عام 2000 أصدرت محكمة إسرائيلية حكما بسجن درعى بعد إدانته بفضيحة رشاوى بقيمة 155 ألف دولار، وعاد إلى الحياة السياسية بعد خروجه من السجن.
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