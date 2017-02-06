أعلن سفير فلسطين بالقاهرة، جمال الشوبكي، عن اتصالات أجراها مع المسؤولين في الكويت لرعاية مؤتمر حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، على أن يعقد في مايو القادم.

وقال السفير الفلسطيني، في بيان صادر اليوم الإثنين، إن هذا المؤتمر سيعقد تحت رعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بالإضافة إلى دعوة وزراء الخارجية العرب، ووزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، وخبراء في مجال حقوق الطفل من المؤسسات الإقليمية والدولية، للمشاركة في أعمال المؤتمر.

وأضاف السفير الشوبكي، أن هذا المؤتمر سوف يناقش مجموعة من المحاور المهمة التي ترتبط بواقع الطفل الفلسطيني في ظل القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل، ودور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني.

كما سيناقش المؤتمر الأوضاع التعليمية والصحية والنفسية المتردية للأطفال الفلسطينيين الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، من خلال شهادات حية يقدمها الأطفال الفلسطينيين المشاركين في المؤتمر، بالإضافة إلى البحث في الحماية القانونية للأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال، ووضع الآليات اللازمة لتفعيلها، والبحث أيضاً في تطوير وتنمية قدرات الطفل الفلسطيني وتأهيله تعليمياً ونفسياً وثقافياً في مواجهة الاحتلال.

يذكر أن المؤتمر يأتي تنفيذاً لقرار القمة العربية في الدوحة عام 2013. وفي هذا الإطار تم الاتفاق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت، على أن تقوم دولة الكويت الشقيقة باستضافة أعمال (مؤتمر دولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاك الإسرائيلي).