أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الأحد، أن دمشق مددت المهلة الممنوحة للمسلحين الراغبين في إلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم وتحرير المخطوفين لديهم مقابل العفو عنهم، إلى 30 يونيو القادم.



وقالت الرئاسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن "الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 حتى تاريخ 30-6-2017، بشأن العفو عن كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، أوكان فارا من وجه العدالة، أو متواريا عن الأنظار، متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تباشر بعد".

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