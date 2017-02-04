-
رياضة
- بينغ الصينية في نهائي بطولة تايوان للتنس
- الفيفا يرفض طعن بوليفيا في قرار خصم نقاط من رصيدها
- وفاة لاعبة سموحة في حادث انقلاب أتوبيس بنويبع
- اليوم.. التأمين يستضيف الشمس في دوري القسم الثالث
- نادي حلوان العام يستضيف المعادي في دوري القسم الثالث.. اليوم
- اليوم.. الزمالك يخوض مرانه في الثامنة مساء بالإمارات
- الزمالك ينهي أزمة سفر أحمد توفيق ودونجا إلى الإمارات
- نشرة الرياضة.. أبرزها: فرحة المنتخب بعد تعافي النني وعبد الشافي
- عرض-عكس التوقعات.. مصر والكاميرون في نهائي كأس الأمم الافريقية
- وستبروك يقود أوكلاهوما للفوز على ممفيس في دوري السلة الأمريكي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مقتل عشرة في انقلاب حافلة رحلات تقل طلابا بجنوب سيناء
القاهرة (رويترز) - قال مسؤول بوزارة الصحة المصرية إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم كما أصيب 41 آخرون إثر انقلاب حافلة رحلات كانت تقل طلابا جامعيين بمنطقة الصاعدة في نويبع بجنوب سيناء يوم الجمعة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن الدكتور أحمد محفوظ مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بجنوب سيناء قوله إن الحافلة كانت تقل طلابا من كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية وإن المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات شرم الشيخ الدولي ونويبع المركزي ودهب.
وقال العميد عصام خضر مدير العمليات بمحافظة جنوب سيناء إن الطلاب كانوا قادمين من مدينة دهب في طريقهم إلى مدينة نويبع فى إطار سياحة اليوم الواحد إلا أن الحافلة انقلبت قبل دخول نويبع بعشرة كيلومترات فى منطقة منحنيات خطرة.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير أمل أبو السعود)
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)