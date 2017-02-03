اخبار مصر
-
رياضة
- أسامة عرابي يحذر من الاستهانة بأسود الكاميرون
- الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة سموحة بالكأس
- محكمة التحكيم الرياضي تبقي على استبعاد تشونبوك هيونداي من دوري أبطال آسيا
- وست بروميتش رفض عرضا صينيا لبيع الفنزويلي روندون
- مصراوى يكشف سر الصورة النادرة للسيسي بملاعب كرة السلة
- هيوز مدرب ستوك: براهينو خضع للإيقاف ثمانية أسابيع
- أسامة نبيه: لقاء الكاميرون بأمم أفريقيا نهائي للتاريخ
- عمرو صلاح يجدد للزمالك على بياض
- عبدالرحيم محمد: مباراة الفراعنة أمام الكاميرون ثأرية
- نجم منتخب الكاميرون: نسعى لفك العقد أمام الفراعنة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
إصابة شخص في سقوط رافعة على الطريق السريع بدبي
03
فبراير
2017
16:45 PM
بواسطة
أفاد المكتب الإعلامي الرسمي لحكومة دبي، اليوم الجمعة، بسقوط رافعة على الطريق السريع الرئيسي في مدينة دبي بسبب الرياح العاتية؛ ما أدى إلى تعطل المرور في قلب المدينة التي تعد مركزا تجاريا.
وأضاف المكتب الإعلامي، حسبما نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أن الرافعة سقطت اليوم عند شارع الشيخ زايد؛ ما أدى إلى إصابة شخص على الأقل واحتراق 3 سيارات، فيما هرعت طواقم الإنقاذ إلى مكان الحاث.
وأشارت الشبكة إلى أنه سيتم تعليق خدمة خط المترو، الذي يمتد بمحازاة الطريق السريع بشكل مؤقت كإجراء احترازي.
وأضاف المكتب الإعلامي، حسبما نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أن الرافعة سقطت اليوم عند شارع الشيخ زايد؛ ما أدى إلى إصابة شخص على الأقل واحتراق 3 سيارات، فيما هرعت طواقم الإنقاذ إلى مكان الحاث.
وأشارت الشبكة إلى أنه سيتم تعليق خدمة خط المترو، الذي يمتد بمحازاة الطريق السريع بشكل مؤقت كإجراء احترازي.
بواسطة
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع