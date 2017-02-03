أفاد المكتب الإعلامي الرسمي لحكومة دبي، اليوم الجمعة، بسقوط رافعة على الطريق السريع الرئيسي في مدينة دبي بسبب الرياح العاتية؛ ما أدى إلى تعطل المرور في قلب المدينة التي تعد مركزا تجاريا.



وأضاف المكتب الإعلامي، حسبما نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أن الرافعة سقطت اليوم عند شارع الشيخ زايد؛ ما أدى إلى إصابة شخص على الأقل واحتراق 3 سيارات، فيما هرعت طواقم الإنقاذ إلى مكان الحاث.



وأشارت الشبكة إلى أنه سيتم تعليق خدمة خط المترو، الذي يمتد بمحازاة الطريق السريع بشكل مؤقت كإجراء احترازي.

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