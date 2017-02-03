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61.7 مليار دولار عائدات الصين السياحية في أسبوع
بلغت عائدات السياحة الصينية 423.3 مليار يوان (61.7 مليار دولار) خلال عطلة العام القمري الصينى الجديد بزيادة 15.9 فى المائة عن العام الماضى، نظرا لحرص المزيد من الموسرين الصينيين على السفر.
وحسب تقديرات ادارة السياحة الصينية، فإنه وخلال عطلة العام القمرى الجديد والمعروفة كذلك بعطلة عيد الربيع الصينى، التي استمرت سبعة أيام وانتهت أمس الخميس، تم تنظيم 444 مليون رحلة سفر بزيادة 13.8 فى المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت الإدارة فى تقرير نشر اليوم إلى أن الأرقام فاقت توقعاتها بأن تشهد الصين 343 مليون رحلة خلال العطلة.
وأفاد التقرير أن نحو 6.15 مليون صيني سافروا للخارج خلال العطلة، بزيادة 7 فى المائة على اساس سنوي، وأظهر حرص مئات الملايين من الصينيين على العودة إلى مسقط رأسهم للقاء اقاربهم واصدقائهم القدامى والاستمتاع بقضاء العيد بصحبتهم، كما أوضح انه في السنوات الأخيرة أصبحت الرحلات العائلية شائعة وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد فى ازدهار السياحة داخل البلاد.
وتفيد بيانات نشرتها وكالة أنباء شينخوا الصينية أن صناعة السياحة المحلية الصينية حصدت نحو 3.9 تريليون يوان في 2016، وأن الصين تخطط لزيادة عائدات السياحة إلى 7 تريليونات يوان بحلول 2020.
وبحسب خطة السياحة الخمسية الصادرة عن الحكومة الصينية للأعوام 2016-2020، فستعمل الصين على تطوير السياحة لتصبح محركا رئيسيا للتحول الاقتصادي والنهوض الاقتصادي.
وبحلول 2020، من المتوقع نمو الاستثمارات السياحية لتبلغ 2 تريليون يوان وأن يسهم القطاع باكثر من 12 فى المائة من اجمالي الناتج المحلي الصينى.
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