واشنطن (رويترز) - قال البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش إمكانية إقامة مناطق آمنة في سوريا مع العاهل الأردني الملك عبد الله.

وأضاف في بيان أن ترامب التقى بالملك عبد الله لفترة وجيزة في واشنطن صباح الخميس. كان ترامب قال الأسبوع الماضي إنه سيقيم مناطق آمنة في سوريا للاجئين الفارين من العنف في البلاد.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)