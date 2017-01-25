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الشرطة: مقتل 13 في هجوم لحركة الشباب على فندق بمقديشو
من عبدي شيخ وفيصل عمر
مقديشو (رويترز) - قالت الشرطة الصومالية إن 13 شخصا على الأقل قتلوا عندما اقتحم مقاتلون من حركة الشباب الصومالية المتشددة فندقا في العاصمة مقديشو يوم الأربعاء.
وكان مقاتلو الشباب قد هاجموا بسيارة ملغومة بوابة الفندق الذي يقيم فيه سياسيون في العادة.
وذكرت الشرطة وشهود أن معركة بالأسلحة النارية اندلعت حينما اقتحم المقاتلون الفندق ووقع انفجار آخر في المنطقة بعد ذلك بقليل. وأصيب عدة أشخاص ونقلوا إلى المستشفى.
وقال تقرير لإذاعة الأندلس التي ترتبط بحركة الشباب "هاجم مجاهدون مسلحون تسليحا جيدا الفندق ويقاتلون الآن بداخله."
ودأبت حركة الشباب -التي كانت حتى عام 2011 تسيطر على مقديشو ومعظم أنحاء الصومال- على تنفيذ هجمات بقنابل وأسلحة نارية في العاصمة وتقول إنها تريد الإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب وفرض تفسيرها المتشدد للإسلام.
وخلال العامين الماضيين أخرجت حملة شنتها قوات الاتحاد الأفريقي والقوات الصومالية الحركة من معاقل رئيسية في المدن لكنها لا تزال تنفذ هجماتها انطلاقا من قواعدها في المناطق الريفية.
وقال الرائد علي حسين من قوة الشرطة بالموقع لرويترز قبل قليل من سماع دوي انفجار ثان في المنطقة "هناك إطلاق للنار." ولحقت أضرار ببعض المحلات القريبة من موقع الانفجار.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
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