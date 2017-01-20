أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الجمعة مقتل أحد نشطائها في انهيار نفق في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وقالت الكتائب في بيان إنها "تزف المجاهد يوسف عصام الاغا من خان يونس الذي ارتقى إثر انهيار نفق للمقاومة".



كما أكدت وزراة الصحة في حكومة حماس مقتل الأغا.



وتواصل حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عشر سنوات حفر الإنفاق التي استخدم بعضها لشن هجمات ضد إسرائيل خلال الحرب الأخيرة صيف 2014.



وقتل أكثر من 20 فلسطينيا على الأقل غالبيتهم من نشطاء كتائب القسام في حوادث انهيار انفاق خلال الاشهر القليلة الماضية في القطاع.

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