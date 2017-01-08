الشرطة ومسعفون: مقتل 12 على الأقل وإصابة 50 في انفجار سيارة ملغومة ببغداد

بغداد (رويترز) - قالت الشرطة ومصادر طبية إن 12 على الأقل قتلوا وأصيب 50 في انفجار سيارة ملغومة بسوق للخضر في شرق بغداد يوم الأحد.

وذكرت المصادر أن الانفجار وقع في حي جميلة الذي تقطنه غالبية شيعية.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)