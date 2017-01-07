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الشرطة العراقية تسيطر على مقر «شيشان داعش» فى الموصل
07
يناير
2017
20:15 PM
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تمكنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، أمس، من السيطرة على مقر عمليات تنظيم «داعش» الإرهابى، لما يسمى بـ«المجاهدين الشيشان»، بالقرب من مستشفى «السلام» جنوب شرقى الموصل، بالتزامن مع بدء رئيس الوزراء التركى بن على يلدرم زيارة رسمية لبغداد.
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