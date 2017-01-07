تمكنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، أمس، من السيطرة على مقر عمليات تنظيم «داعش» الإرهابى، لما يسمى بـ«المجاهدين الشيشان»، بالقرب من مستشفى «السلام» جنوب شرقى الموصل، بالتزامن مع بدء رئيس الوزراء التركى بن على يلدرم زيارة رسمية لبغداد.

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