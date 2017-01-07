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قوات الأسد تواصل تصعيدها العسكرى فى وادى بردى
07
يناير
2017
20:15 PM
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- 9 قتلى فى اشتباكات بين النظام وفصائل المعارضة قرب دمشق.. وتحذير من تعرض أطفال العاصمة للأمراض جراء مياه شرب مجهولة
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