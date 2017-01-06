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«نتنياهو» يشكر «النواب الأمريكي» لإدانته القرار الأممي حول المستوطنات
06
يناير
2017
20:15 PM
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أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن امتنانه لمجلس النواب الأمريكي لإدانته للقرار الذي صدّق عليه مجلس الأمن الدولي حول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووجه نتنياهو، في تصريح بثته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، شكره لمجلس النواب الأمريكي قائلا: "لقد صوتوا لصالح إلغاء قرار الأمم المتحدة أو تغييره، وهذا بالضبط ما نعتزم فعله".
وأوضح بقوله "الديمقراطيون والجمهوريون اعترفوا على حد سواء بأن الحائط الغربي ليس من الأراضي المحتلة".
وأضاف نتنياهو: "بعد القرار المخزي الذي صدر ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، صوت مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس بأغلبية ساحقة لصالح مساندة إسرائيل ورفض هذا القرار الأحادي الجانب"، قائلًا: "أريد أن أشكر مجلس النواب الأمريكي الذي يعكس حجم التأييد الكبير الذي تتمتع به إسرائيل في صفوف الشعب الأمريكي".
وكان القرار الذي أصدره مجلس الأمن الشهر الماضي طالب إسرائيل "بإيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية فورا وبشكل نهائي".
وقال مجلس الأمن في قراره إن المستوطنات "ليس لها سند قانوني"، وإنها "تشكل خطرا حقيقيا على إمكانية تحقيق حل الدولتين".
ولم تستخدم الولايات المتحدة، على غير عادتها، حقها في نقض القرار، مما أتاح الفرصة للأمم المتحدة إدانة السياسات الاستيطانية الإسرائيلية للمرة الأولى منذ عام 1979.
وكان مجلس النواب الأمريكي صوت بأغلبية 342 إلى 80، أمس الخميس لصالح إدانة قرار مجلس الأمن.
وجاء في قرار (غير ملزم) أصدره المجلس: إن رفض واشنطن استخدام حق النقض في مجلس الأمن "يقوض" الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة منذ عدة عقود بمعارضة أي قرار معاد لإسرائيل في المنظمة الدولية.
وهاجم نواب من الحزبين - إضافة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب - إدارة الرئيس أوباما المنصرفة لرفضها استخدام حق النقض وامتناعها عن التصويت في مجلس الامن مما أتاح المجال لمرور القرار.
ووجه نتنياهو، في تصريح بثته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، شكره لمجلس النواب الأمريكي قائلا: "لقد صوتوا لصالح إلغاء قرار الأمم المتحدة أو تغييره، وهذا بالضبط ما نعتزم فعله".
وأوضح بقوله "الديمقراطيون والجمهوريون اعترفوا على حد سواء بأن الحائط الغربي ليس من الأراضي المحتلة".
وأضاف نتنياهو: "بعد القرار المخزي الذي صدر ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، صوت مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس بأغلبية ساحقة لصالح مساندة إسرائيل ورفض هذا القرار الأحادي الجانب"، قائلًا: "أريد أن أشكر مجلس النواب الأمريكي الذي يعكس حجم التأييد الكبير الذي تتمتع به إسرائيل في صفوف الشعب الأمريكي".
وكان القرار الذي أصدره مجلس الأمن الشهر الماضي طالب إسرائيل "بإيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية فورا وبشكل نهائي".
وقال مجلس الأمن في قراره إن المستوطنات "ليس لها سند قانوني"، وإنها "تشكل خطرا حقيقيا على إمكانية تحقيق حل الدولتين".
ولم تستخدم الولايات المتحدة، على غير عادتها، حقها في نقض القرار، مما أتاح الفرصة للأمم المتحدة إدانة السياسات الاستيطانية الإسرائيلية للمرة الأولى منذ عام 1979.
وكان مجلس النواب الأمريكي صوت بأغلبية 342 إلى 80، أمس الخميس لصالح إدانة قرار مجلس الأمن.
وجاء في قرار (غير ملزم) أصدره المجلس: إن رفض واشنطن استخدام حق النقض في مجلس الأمن "يقوض" الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة منذ عدة عقود بمعارضة أي قرار معاد لإسرائيل في المنظمة الدولية.
وهاجم نواب من الحزبين - إضافة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب - إدارة الرئيس أوباما المنصرفة لرفضها استخدام حق النقض وامتناعها عن التصويت في مجلس الامن مما أتاح المجال لمرور القرار.
بواسطة
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