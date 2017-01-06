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قوات مدعومة من أمريكا تنتزع السيطرة على قلعة سورية من الدولة الإسلامية
بيروت (رويترز) - قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية يوم الجمعة إن فصائل تدعمها الولايات المتحدة في سوريا انتزعت السيطرة على قلعة أثرية من تنظيم الدولة الإسلامية في تقدم مهم استراتيجيا على التنظيم في معقله بمحافظة الرقة.
وقال المتحدث طلال سيلو لرويترز إن القوات استعادت السيطرة على قلعة جعبر على ضفاف بحيرة الأسد يوم الخميس. وتقع القلعة قرب سد على نهر الفرات تهدف قوات سوريا الديمقراطية إلى السيطرة عليه أيضا في المرحلة الحالية من حملتها.
وقال سيلو "كل توجه القوات باتجاه منطقة السد حاليا." وذكر أن تقدم القوات تباطأ بسبب الضباب الكثيف الذي أتاح لمقاتلي الدولة الإسلامية استخدام أساليب الاندساس لمهاجمة القوات.
ولا تفصل قوات سوريا الديمقراطية -التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية القوية- عن السد إلا بضعة كيلومترات. وهذه القوات هي الشريك الأساسي للولايات المتحدة في الحملة التي تقودها ضد الدولة الإسلامية في سوريا.
وهناك حملات منفصلة أيضا ضد التنظيم من فصائل سورية تدعمها تركيا في مناطق تقع إلى الغرب ومن الجيش السوري المدعوم من روسيا في محافظة دير الزور وقرب مدينة تدمر التي سيطر عليها التنظيم للمرة الثانية في ديسمبر كانون الأول.
ودشنت قوات سوريا الديمقراطية حملة من عدة مراحل في محافظة الرقة في نوفمبر تشرين الثاني بهدف انتزاع السيطرة على مدينة الرقة من التنظيم. وتمكنت في المرحلة الأولى من السيطرة على أراض شمالي المدينة وتستهدف في المرحلة الراهنة المناطق التي تقع إلى الغرب من الرقة.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
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